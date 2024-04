Una española explica por qué los niños de Finlandia van solos al colegio: en España, imposible

La creadora de contenido y profesora Ana Conrado, que vive actualmente en Finlandia, ha explicado la situación entre los colegios y los niños, que van solos al colegio, destripando el contexto del por qué no hay buses escolares.

Todo lo ha descrito "partiendo de la base de que todos los niños viven al lado del colegio, pueden y deben ir solos desde los siete años, andando o en bus, porque los horarios no se adaptan al horario laboral estándar de un adulto".

Y los que no pueden ir al colegio, que no son muchos casos pero los hay, van en taxi. Pero en uno gratiuito. "Los niños pueden encontrarse con distintas situaciones que impidan que vayan solos al colegio, como que vivas en una casa perdida en un bosque o que un problema familiar lo impida", ha explicado en el vídeo, que cuenta con cientos de 'me gusta'.

"Imaginaos que un padre o una madre tiene una orden de alejamiento, entonces tiene que ir en taxi para que se aseguren que va a llegar al colegio tranquilo", ha razonado después, señalando otro ejemplo de un niño o niña que necesita ir en silla de ruedas, un vehículo que en suelo finlandés es complicado de llevar.

La razón, según ha contado, por la que no hay buses escolares es porque hay muy pocos casos en los que se necesita ir en taxi y porque cada niño vive muy lejos del otro, a pesar de que normalmente los colegios están MUY cerca de las casas.