Una española cuenta cómo consiguió casa gratis en Noruega: tiene su aquel

La usuaria española de TikTok @carlanebulosa ha contado cómo consiguió gratis en Noruega, o más bien, que se la pagaran, explicando con detalle como ha acabado ocurriendo todo.

"Mi novio, que es cocinero, llegó a Noruega en abril de 2023 y su primer trabajo lo consiguió por medio de una agencia que se hacía cargo de todo: casa, vuelos, etc...", ha explicado al inicio del vídeo, que cuenta con más de 18.600 reproducciones.

La agencia le envió directamente a un lugar de Noruega y allío se estableció de abril a septiembre hasta que en octubre le actualizaron que había una vacante en otro restaurante. Sí, la agencia se hace cargo de la casa, pero les señalaron que era un "piso compartido".

Sin embargo, tuvieron la suerte de que cuando llegaron no había nadie en la casa: "Era una casa espectacular". Al no venir nadie, pudieron vivir allí tranquilamente, pero ojo, no era para siempre.

El restaurante quiso contratar a su pareja, ya que el trabajo era temporal, y en la negociación, acordaron que les pagaran un piso para ellos solos. "Yo no quería compartir y así es como lo conseguimos", ha rematado.