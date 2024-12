Una española que vive en Senegal va a Alcampo y enseña este producto de una conocida marca de España

MANUEL MILÁN VIA Getty Images

La tiktoker @victoriaperezzm vive en Senegal y ha enseñado cómo es hacer la compra por allí. Lo primero que hace es ir a comprar la fruta en una tienda concreta donde tiene la impresión de que le timan "un poco" pero va porque es el que "más variedad tiene de la zona".

Después va a por las verduras a otro lado y remarca que hay que lavarlas un buen rato después por si acaso. "Siempre intento comprar lo máximo posible en este tipo de tiendas para ayudar en el negocio y en Senegal puedes encontrar tiendas de esas por todos lados", ha explicado.

Es curioso cómo son allí los Alcampo. Cabe destacar que Alcampo viene de la marca francesa Auchan y Senegal tiene un importante legado colonial francés a sus espaldas, por eso existen allí.

Ha contado que suele ir a Alcampo porque allí suele encontrar lo que no hay en esas tiendas. "Me encanta siempre ver productos españoles que no tenemos en España", ha señalado enfocando unos bricks de Don Simon de sabores como uva roja.

"Me siento privilegiada porque no todos los senegaleses pueden permitirse venir a los supermercados", ha dicho finalmente.