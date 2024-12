Una estadounidense acude por primera vez a un hospital en España: "Agradecida y en shock"

La estadounidense y usuaria de TikTok @lavidakayla ha viajado a España y en el viaje, por motivos médicos, tuvo que acudir a un hospital de urgencia. Ha contado su experiencia y lo ha comparado con la sanidad de Estados Unidos, poniendo en muy alto valor el español, al que está muy "agradecida".

Ha llegado a acudir hasta dos veces a un hospital en Madrid. Lo primero que ha mencionado han sido los tiempos de esperas: la primera ocasión, unos 40 minutos, y la segunda, unos 25 minutos. "En España tocas el timbre, te dejan entrar, te piden tu identificación, tu tarjeta de seguro médico y luego te preguntan", ha explicado en primera instancia.

Lo que más le ha dejado "en shock", pero para bien, fue el tema del dinero. Lo ha relatado de una forma que expresa muy bien cómo se siente: "Cuando todo terminó la primera vez, le pregunté al doctor que cuándo recibiría la factura y me preguntó: ¿Qué quieres decir con una factura? Pero me dijo que me lo cubría mi seguro".

"Me pareció una locura, luego me dio recetas y de todo lo que compré costó menos de 45 euros", ha narrado. Por otro lado, en Estados Unidos ella lo vivía diferente: "Nunca iba al médico, solo porque era tan caro cada vez que iba... Aquí en Madrid fue TAN diferente, estoy agradecida porque no me lo puedo creer".

Además, ha revelado que el trato en las dos ocasiones fue muy bueno. "Que no me facturen por todas esas cosas es muy salvaje para mí", ha rematado al estadounidense, que no ha dejado de dar las gracias.