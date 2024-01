Una estadounidense confiesa cómo ha cambiado su forma de ver la vida tras vivir en España

Maddie, una estadounidense que ha vivido en España y que es conocida en TikTok como @maddies_mundo, donde tiene más de 360.000 seguidores, ha compartido una reflexión que ha hecho tras vivir más de cinco años en nuestro país.

"Ahora hay cosas de la cultura estadounidense que no encajo porque creo que somos muy individualistas con nuestros pensamientos. He estado intentando quitarme un poco esto de mi mente, pero no me encajo con las prioridades o los gustos de los estadounidenses", afirma.

Pone un ejemplo: "Sales de fiesta en EEUU y veo que ponemos mucho enfoque en lo material. Es todo el rato qué tienes, qué coche tienes, qué trabajo tienes, qué hace... Te pones a hablar con uno y lo primero que te preguntan es a qué te dedicas".

"Para nosotros esa es tu identidad. No es qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre,

cuáles son tus pasiones porque siempre es a qué te dedicas. Para nosotros las prioridades de la vida son distintas", añade.

Maddie indica que la mayor parte de las conversaciones que tiene con sus compatriotas no son interesantes para ella hoy en día. "No hablamos de de viajar o de las culturas. Es como que ahora encuentro que es más difícil para mí tener amigos en este país", reflexiona.