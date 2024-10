Una extranjera se prepara esta hamburguesa de callos a la madrileña y los comentaros son épicos

La creadora de contenido Ivanna (@ivannacalixtog), ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok llamada 'La cocina y yo' en el que ha enseñado una singular receta que ha hecho para probar los callos a la madrileña.

"Me he comprado esto, que me dijeron que lo probara, que está muy bueno. Así que vamos a ver qué tal", ha comenzado la tiktoker, enseñando una lata de callos ya precocinados.

Sin embargo, Ivanna ha decidido no probar la receta tal y como se indica en el envase, sino que ha optado por freír los callos, fundirlos con queso y comerlos con pan de hamburguesa.

"Lo voy a hacer en pan de hamburguesa, así que vamos a poner el pan para que se haga", ha continuado la tiktoker, poniendo dos trozos de pan de hamburguesa en abundante aceite en la sartén para así freír también el pan.

Tras sacar el pan del aceite y ponerlo sobre un paño de tela "para que absorba un poco de aceite", la creadora de contenido ha pasado al siguiente paso, volcar la lata de callos en aceite hirviendo.

Tras dejarlo unos minutos, a la tiktoker se le ocurre añadir también a la sartén repleta de aceite mucho queso para fundir, el cual acaba juntando con los callos ayudada por una pala de metal.

Finalmente, cuela el exceso de aceite y toda la mezcla todavía caliente en un colador de plástico y añade la mezcla de callos con queso al pan frito previamente, añadiendo también una buena cantidad de kétchup y mayonesa.

El vídeo, el cual lleva ya más de 1,6 millones de visitas y 26.300 me gustas, ha recabado multitud de comentarios de usuarios absolutamente alucinados con la receta que se ha inventado la tiktoker.

"Como los callos no tienen suficiente grasa es importante añadirle tres litros de aceite para que le de más cuerpo y espesor"; "¿Dónde puedo contratarte? Viene mi suegra a comer el sábado", han sido algunos de los comentarios en irónico.

"Un poquito de pimienta dice... Yo he estornudado y estoy en Barcelona"; "Veo que le usas la técnica de Paco Roncero", han sido algunos de los divertidos comentarios con más me gustas.