Una farmacéutica cuenta cómo le timaron 50 euros en el trabajo: "Podría caer cualquiera"

La farmacéutica y creadora contenido @claudialvega ha publicado un vídeo junto a su compañera de trabajo en el que esta cuenta cómo le han estafado 50 euros mientras estaba trabajando.

"Les debería dar vergüenza a la gente profesional que se dedica a estas cosas, ojalá veáis esto y se os caiga la cara de vergüenza", ha explicado Claudia antes de dar paso a la otra farmacéutica.

Un hombre y una mujer llegaron a la farmacia y, mientras ella distraía a una de ellas pidiéndole ayuda con algunos productos, él preguntó a la que atendía en el mostrador si tenía eneldo.

Como no había, agarró unos caramelos y pagó con un billete de 100 euros. "Yo ahí ya empecé a desconfiar, a ponerme nerviosa y estuve muy atenta en darle la vuelta", ha explicado. Tras un pequeño show muy bien actuado empezó a "liar" un poco, le pidió cambio con esos 100 euros.

"En lugar de decirle que no, le di la vuelta y ya está", ha recalcado, pero empezó a pedir que le cambiara un billete y otro reiteradamente hasta que consiguió salirse con la suya. "Me daban ganas de llorar de la rabia contenida que tenía, me di cuenta de ello pero no sabía qué hacer, no tenía pruebas", ha expresado.

Al final acabó reponiendo los 50 euros: "Fue mi culpa, pero es que lo estoy contando y me están dando ganas de llorar".