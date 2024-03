El futbolista Josh Cavallo le pide matrimonio a su novio en el campo de su equipo

Josh Cavallo, primer futbolista que se declaró públicamente homosexual, ha empezado 2024 de la mejor manera y no, no tiene que ver con su rendimiento deportivo.

El jugador ha aprovechado una visita junto a su novio, Leighton Morrell, al campo de fútbol de su club, el Adelaide United australiano, para pedirle matrimonio.

"Comenzando este año con mi prometido. 💍❤️ Sr. y Sr. Próximamente 🤍 Gracias @adelaideunited por ayudar a configurar esta sorpresa", ha explicado en redes sociales.

El futbolista australiano ha tenido unas palabras de agradecimiento a su futuro marido por su "apoyo infinito" que ha significado "mucho para mí".

"Me has proporcionado un espacio seguro en el fútbol, uno que nunca en mis sueños pensé que podría ser posible, y me has animado a vivir cada día de mi vida auténticamente", ha señalado.

"Se sintió bien compartir este momento especial en el terreno de juego, donde todo empezó ⚽️", ha asegurado en una publicación de Instagram que se ha hecho rápidamente viral.