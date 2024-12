Una farmacia comparte el WhatsApp que les ha enviado un cliente: la hora del mensaje dice mucho

El farmacéutico @demiguelfarmacia ha compartido en TikTok un llamativo mensaje de WhatsApp que una clienta les envió recientemente y que se las trae.

"El otro día en la farmacia, revisando el servicio de WhatsApp, me encuentro con este mensaje: 'Buenos días. ¿Sabéis algún punto donde se venda preservativo de talla grande por unidad suelta? Es para una sola ocasión", señala el farmacéutico.

"Esto huele a un 'no hay huevos' o a punto y final de una fiesta de un miércoles. Yo no sé si os habéis fijado en la hora del mensaje: 5,59. ¿Qué será? ¿La hora del revolcón? ¿De la salsa picante? ¿Del 'ya no me duele la cabeza'?", se pregunta.

"¿Qué le respondo yo? ¿Con seriedad y con profesionalidad a esta chica? En las presentaciones que hay normalmente en la farmacia te aseguras un mínimo de 12 quedadas. Tendría poca confianza en que iba a ser más de una quedada, por lo que veo", añade.

El asunto recuerda al que contó hace algún tiempo Farmacéutico Fernández, quien dio una sonada respuesta a un usuario que le contó el caso de un amigo. "Yo tengo un colega que dice que no usa porque no encuentra de su talla, ni quiera los XL", decía el mensaje.

Y su respuesta fue simplemente para enmarcar. El farmacéutico cogió un preservativo y se lo puso literalmente en la cabeza: "Tu colega es un miura, un triplodocus mastodóntico. ¿Me quieres decir que a mí, en uno normal, me cabe la cabeza, y que a tu colega, en un XL, no le cabe el pincelín'".