Una influencer quiere comer gratis y el hostelero dice que le pasa precios: la réplica de ella, tela

Hay una práctica extendida entre los influencers que es ampliamente discutida: ellos mismos se ofrecen a algunos restaurantes para ir a cenar o comer gratis y, a cambio, hacerles publicidad en sus redes.

A menudo, los hosteleros acceden al trato. Pero, otras veces, dan unas respuestas demoledoras. Es el caso del dueño de un restaurante, que dio una réplica tan irónica a una influncer que quería comer gratis allí que ésta no lo entendió.

"Hola! Me gustaría saber si estáis interesados en realizar una colaboración. Saludos", escribió la influencer. El hostelero quiso saber de qué se trataba y ella le explicó: "Podemos un día a comer o cenar en familia y a cambio haría stories y reels para que os conozcan mis seguidores. ¿Qué os parece?".

Viendo por dónde iba el asunto, el dueño del restaurante dejó claro que no aceptaba el trato al responder: "¿Te paso los precios de la carta?".

Pero la influncer no entendió al hostelero y pensó que era él quien no estaba enterándose: "¿Para qué? Igual no me has entendido bien o no me he explicado bien. Iríamos a comer o cenar (gratis) y a cambio yo os hago publicidad a vosotros (gratis). Por eso se llama colaboración".