Una joven cuenta lo que le pasa con su perro y cuesta hasta creer que sea cierto

LOURDES BALDUQUE via Getty Images

La usuaria de Tik Tok Kalee McGee, una mujer de Estados Unidos, ha compartido con un vídeo publicado en su perfil de esta red social el curioso caso que está viviendo con Max, el perro que había adoptado de un refugio de animales.

Este animal había sido educado por sus cuidadores con órdenes emitidas en castellano, así que no las entiende cuando se lo dicen en inglés. Su dueña, como se puede intuir, no deja de flipar por la surrealista situación.

McGee contó que el perro chihuahua de cuatro años era genial, que estaba más o menos adiestrado, pero que tenía un pequeño problema: no los escuchaba. Tal y como explica, el animal no reacciona cuando le dicen algo en inglés, únicamente se dedica a poner cara de incredulidad, algo que no ocurre cuando le hablan en español.

Así que a ella no le quedó más remedio que aprender algunas frases en castellano para poder dirigirse a su mascota, como por ejemplo, “buen chico”, “ven aquí” o “siéntate”.

En el vídeo se puede observar como cuando le da la orden en inglés el animal no hace nada, mientras que si se la transmite en español sí que la acata.