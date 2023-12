Un español relata todo lo que le ocurrió a su llegada a Bolivia

El usuario de Tik Tok Pablo González, conocido como @pegameunviaje, es famoso por crear contenido con los viajes que hace por todo el mundo. En los últimos días ha contado lo que le pasó al entrar en Bolivia y su vídeo ha dado la vuelta al mundo.

Este aventurero explica que un hombre le intentó abandonar a más de 3.000 metros de altura mientras circulaban por una montaña para ir al destino que le había reservado.

González quería ir a una ciudad que estaba a cuatro horas de la frontera, así que contrató a una persona que lo iba a llevar en furgoneta. El viaje, que salió con tres horas de retraso, no tuvo más que problemas.

"De pronto paró el coche, no había sonado ningún ruido raro y me fijé en que no había saltado ningún error. Entonces vi oportuno hacerle ver que me estaba dando cuenta de que algo raro pasaba", relata.

Le empezó a decir que no escuchaba nada raro y, al final, acabó por arrancar y seguir el trayecto. Tras un rato circulando, volvió a parar el coche y decía que tenía una rueda pinchada. "No había ninguna rueda pinchada", afirma.

"El momento más tenso vino cuando me dijo que él se iba y me sugirió que yo me quedara allí y que me mandaría a otro chofer", explica. Como no pasaban coches no se fío y le dijo que no.

Al final el hombre paró otra furgoneta a la que convenció para que lo llevaran al pueblo al que quería ir.