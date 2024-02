Una mexicana dice qué palabra española no puede dejar de usar en su país

La usuaria de TikTok @carmencabildo ha publicado un vídeo contando lo que le ocurre en México después de vivir en España un tiempo, concretamente en Madrid, porque ha empezado a usar una palabra de manera muy habitual.

"No hay manera de que deje de decir esta palabra. Es una que utilizo bastante de seguido. Cada vez que llega la hora de pedirlo me quedo en shock. Ya no sé si está bien aquí o si es de allá... Me explota el cerebro", ha empezado diciendo.

Se trata de "datáfono", porque el significado que tiene en México no tiene nada que ver con el de España: "Cada vez que quiero pagar mi cuenta (en México) pido el datáfono y me miran con cara de qué les estoy diciendo... Mis amigas no entienden".

Y es que allí "no tiene ningún sentido esta palabra", porque se habla de "terminal". Lo que ocurre es que ella ya se ha acostumbrado a decirlo en español.

"Si vas a venir a México no digas datáfono porque no te van a entender. Amigos mexicanos, no digas terminal porque tampoco te van a entender", ha concluido la joven mexicana, quien ha querido saber cómo se dice en otros países del mundo.