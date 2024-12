Una nutricionista española cuenta qué significan las etiquetas negras en los supermercados mexicanos

La entrenadora personal y especialista en nutrición española Rocío (@valvafit) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok durante su viaje a México en el que cuenta qué significan las etiquetas negras que vienen en algunos productos de los supermercados mexicanos.

"Estoy en un supermercado en México y me he encontrado una cosa que no sabía que existía. Resulta que aquí los productos tienen estas etiquetas negras que marcan que el alimento está por encima del límite de lo saludable", ha relatado la tiktoker.

En concreto, la creadora de contenido ha explicado que hay diversas etiquetas, en las que vienen indicadas distintas advertencias, como que el producto en cuestión tiene exceso de grasas saturadas, de azúcares, de calorías o de sodio.

"La intención de estas etiquetas es dar información para reducir el uso de los productos ultraprocesados. Estas etiquetas han sido muy efectivas en países como en Chile, donde se redujo muchísimo el consumo de este tipo de alimentos", ha señalado la nutricionista.

Por último, la creadora de contenido ha indicado que "aunque a los fabricantes no les haga gracia" estas etiquetas deben estar siempre presentes en la parte delantera del producto.