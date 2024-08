Una pareja marroquí enumera las normas que tienen en su relación

La creadora de contenido @adriananazt, que tiene más de 230.000 seguidores, ha hecho un vídeo junto a su novio para contar algunos de los secretos y de las reglas que ellos tienen como pareja musulmana.

"Somos una pareja musulmana y estos son los no negociables de nuestra relación", ha afirmado la usuaria, antes de ponerse a enumerar uno a uno los puntos que tienen marcado como obligatorios.

"Yo no tengo amigos y él no tiene amigas, en el Islam no se puede, sí tengo compañeros de universidad y él compañeras de trabajo", comienza diciendo ella, antes de que él añada una segunda norma.

"Mi esposa tiene todas las contraseñas de mi banco y de mi móvil todo porque no oculto nada y yo la suyas", afirma. "Compartimos nuestra ubicación 24 horas y siete días de la semana por la seguridad, no porque no confiemos en nosotros", aporta ella.

Finalmente, ambos acaban confesando que no tienen secretos y que saben donde van a ir y con quién y que antes de irse a dormir siempre resuelven los problemas que tienen.