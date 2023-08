Una profesora cuenta lo que le ha ocurrido dos horas antes de dar su primera clase: indignante

La usuaria @isagileve ha contado en su perfil de Twitter lo que le ha ocurrido dos horas antes de dar su primera clase en un nuevo semestre, ya que la institución no ha tenido en cuenta el trabajo previo que hay para "planear el curso".

Es por eso que la docente, como muchos otros internautas, han hablado de "poco respeto" por parte de los responsables. "Me impresiona (...) Por un error administrativo me dejaron colgada", ha manifestado.

La publicación ha generado mucha expectación en la red. Tanta, que ha acumulado hasta el momento cerca de 20.000 'me gusta' y casi 800 retutis.

"A 2 horas de mi primera clase, me informan que hubo un error y no daré clase este semestre. Esto sin reconocer que planear un curso es un trabajo de meses que implicó no tomar otras alternativas y que mi ingreso depende de estos cursos", ha empezado explicando.

También ha señalado que le "impresiona el poco respeto" que se le tiene a los docentes, ya que, a pesar de ser un "trabajo precario", los profesionales se comprometen a dar "clases preparadas, con ganas de enseñar y aprender".

Para terminar, ha dicho que, en este caso, una universidad le "ofreció y confirmó el curso hace unas semanas", pero, "por un error administrativo", hace dos días le dejaron "colgada".

Muchos internautas aseguran haber vivido o presenciado situaciones similares como docentes. Por eso la publicación ha generado comentarios de este tipo: