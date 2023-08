Irene Montero reacciona de forma muy contundente a la denuncia de Laura Escanes en Twitter 

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha reaccionado con toda contundencia desde su cuenta de Twitter a la denuncia que ha hecho la influencer Laura Escanes en las últimas horas en redes sociales.

“Me ha llegado un link donde hay fotos mías desnuda editadas y creadas por IA. A parte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre”, ha criticado Escanes.

La influencer ha asegurado que “el cuerpo de una mujer no se utiliza” de ninguna de las maneras. “Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular. Me repugna la persona que las haya creado, pero también los que están ahí y les parece divertido y callan”, ha defendido.

Tras ello, un usuario ha respondido a Escanes con dos fotografías que ella misma había publicado en Instagram desnuda o haciendo toples y ella no se ha mordido la lengua.

"Si me quiero desnudar, me desnudo yo. Como en esas fotos. Pero no he dado CONSENTIMIENTO para que editen una foto mía para ponerme en tetas y poner un coño random. A ver si lo entendemos”, ha sentenciado.

Tras ver la respuesta de Laura Escanes, Irene Montero no ha dudado en compartir su reacción y en dejar muy claro que “es justo así”. “Explicado para que lo entienda todo el mundo”, ha señalado.