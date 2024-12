Una profesora de instituto deja una frase para enmarcar al oír a los niños llamar "mandonas" a las niñas

La profesora malagueña y usuaria de TikTok @alprodelima ha contado lo que ha pasado con sus alumnos en una clase de instituto mientras se organizaban para preparar el concurso de villancicos de la próxima semana y ha dejado una frase para enmarcar y con la que reflexionar para el futuro.

"Hay una cosa que está pasando en todos los cursos desde primero hasta cuarto de la ESO y es que todas las clases siguen el mismo patrón", ha mencionado al principio del vídoe, que ha acumulado ya casi 20.000 visualizaciones y más de 1.6000 'me gusta (y subiendo).

Se ha dado cuenta de que en la mayoría de las clases la voz cantante la llevan las niñas: "Se encargan de la música, de la letra, de la historia, de la decoración, de todo". Ha sido a raíz de esto que ha notado un "descontento general" de los niños que las tachan de "mandonas".

"En todos estos ensayos que yo he visto, había que llamarle la atención a los niños 25.000 veces porque estaban todo el rato charlando, pegándose de risita... Y las que se lo estaban tomando en serio eran ellas", ha explicado la profesora. Ha reivindicado que si no fuese por ellas no existiría canción alguna, ni historia, ni nada de lo que estaban preparando.

"Una mujer que manda es una mandona, en cambio, si el que manda es un chico, es un líder, es increíble cómo se nos tacha simplemente por organizar y mandar y hacer lo que nadie más quiere hacer", ha rematado.