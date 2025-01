Una tripulante de cabina deja claro que sí que pueden hacer esto con un pasajero si lo autoriza el comandante

Paloma Brabender, tripulante de cabina, ha resuelto en la cadena Ser una duda acerca de las decisiones que se pueden tomar desde el aire con un pasajero que ha abusado del alcohol.

"Tenemos que controlar el alcohol que bebe cada persona que va a bordo. Un pasajero muy bebido puede ser un pasajero conflictivo y puede crear una emergencia a bordo", ha señalado Brabender.

Ha añadido que ellas están ahí "para controlar esas cosas". ¿Y cómo se maneja a un pasajero así? Pues "con mucha mano izquierda" y, en ocasiones, "siendo asertivo": "Lo siento mucho pero hasta dentro de dos horas no le puedo dar más, no me está permitido y el comandante no me lo permite".

Y aquí la respuesta a la pregunta del millón, ¿pueden confiscar alcohol a bordo que han comprado en el duty free? Pues sí se puede "siempre y cuando nos autorice el comandante que nunca nos va a desautorizar a hacer algo así".

"Si nosotros llegamos al extremo de tener que quitarle esa botella a esa persona es porque vemos que la situación está en peligro", ha zanjado.