Una uruguaya que está en España cuenta la surrealista escena que vivió en el metro

La usuaria de TikTok @emi_grando, una uruguaya que vive en Valencia, ha contado la curiosa y particular situación que ha vivido en el metro con una mujer mayor.

"El otro día iba en el metro luciendo mi nuevo anillo de Uruguay, que me lo regaló mi jefa. Es uno con las piedras de nuestro país", comienza diciendo. Ahí es cuando la mujer, de más de 70 años, entra en escena.

Ella le mira la mano fijándose en su anillo para terminar preguntándole que de dónde eran esas piedras. "Me encantan las piedras y mi cuñada colecciona piedras y tiene tipo de todo tipo de piedras, pero la amatista uruguaya le cuesta mucho conseguirla", le dice.

La creadora de contenido le contestó que en cualquier sitio en España la podrá conseguir porque ella ha visto a más personas luciendo estas piedras.

La mujer, tras mandar un WhatsApp, le hizo hacerse una foto a la piedra y entonces fue cuando le dijo que su cuñada le ofrecía 150 euros para comprarle el anillo. "No lo compro, me lo había regalado mi jefa y no lo vendo ni por 1.000", le contesto.

Viendo su negativa, la señora le preguntó dónde lo había comprado, a lo que ella accedió y le dijo la tienda. Tras buscarlo en la página web de ese establecimiento le dijo que estaban baratas y que su cuñada había comprado una por 200 euros.

"No sé lo que vale una amatista en Uruguay, pero no creo que sean 200 euros como se lo había comprado ella. Ya saben, es una joya de alto nivel y yo lo uso para salir", remata, ironizando con que un buen negocio es vender amatistas en España.