Una chilena se da cuenta de algo que no ocurre en España y sí en Chile cuando llueve

La usuaria de Tik Tok @___valelube, una joven chilena que vive en Madrid, ha querido destacar un aspecto que se ha dado cuenta de lo que está viendo en la capital español y que no veía en su país de origen.

"Sabes que no estás en Chile cuando cuando está a punto de ponerse a llover, hay gente con paraguas y no hay vendedores ambulantes. No hay nadie que te venda un paraguas", afirma la joven.

Tanto ella como su pareja, que se encontraban en el Parque del Retiro, han seguido caminando intentando encontrar un paraguas y seguían sin localizarlo, hasta que al final han logrado localizar uno por 5,95 euros en un kiosco.

"Es de alta calidad. Eso dice, que es de alta calidad", muestran a la cámara, enseñando la etiqueta del objeto. "En Chile un vendedor ambulante siempre te salva con un paraguas", compara en la descripción del vídeo la usuaria.