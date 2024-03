Una señora rescata a un erizo, lo cuida y lo que pasa cuando lo lleva al veterinario es de no creer

Una mujer rescató a un erizo que se encontró en la carretera, lo cuidó durante horas y lo que descubrió al llevarlo al veterinario es de no creer. La historia, publicada en el medio Independent, se ha viralizado rápidamente en las redes sociales ante el asombro de muchos.

La señora, preocupada porque "no se había movido ni hecho caca en toda la noche" a pesar de que le habían dado comida para gatos, según señala el medio, acudió a un centro de recuperación de animales en Cheshire, Reino Unido.

Lo que la señora no esperaba es que la veterinaria de turno, Janet Kotze, dijera lo siguiente: "No es un erizo, es un pompón de un gorro". "Era una señora mayor, tal vez de 60 o 70 años, con buenas intenciones", agregó.

"No lo tocó en absoluto: lo metió en una caja con comida para gatos y lo dejó en un lugar cálido y oscuro. Lo hizo todo muy bien. Apenas lo estuvo mirando porque no quería estresarlo", reconoció Kotze, que desde el primer momento vio claro que no se trataba de un erizo pero que podía entender que la mujer se hubiera confundido. Sin embargo, la veterinaria también apuntó que "nunca había visto algo así" en sus cinco años en el centro.

"Nuestros corazones se derritieron cuando un alma bondadosa pensó que estaba rescatando a un erizo bebé" que en realidad resultó un pompón de un gorro, escribió el personal en una publicación de Facebook. Y aprovecharon para recordar qué hacer si uno se encuentra un erizo: como muy bien hizo la mujer, hay que meterlo en una caja con ambiente cálido y acudir a un veterinario.