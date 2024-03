Un valenciano hace este discurso por cómo es el sistema horario catalán

El usuario de TikTok conocido como @cabrafotuda ha dedicado un vídeo a los catalanes por la manera en la que acostumbran a indicar las horas y los minutos del día.

Su sistema es diferente al habitual y su comentado discurso le ha llevado a acumular 10.600 likes y subiendo. "En lugar de dar la hora parece que estamos haciendo un sudoku, para ellos no son las tres y cuarto, sino un cuarto de tres", ha expresado, aunque en realidad en catalán sería "un cuarto de cuatro".

"Pero vamos a ver, estamos en Alejandría, es un jerogulífico, ¿quién eres? ¡Cleopatra!", ha manifestado. El sistema horario catalán se indica con fracciones de cuarto, las fracciones horarias son de la hora ya empezada, teniendo en cuenta que la hora entera marcada por el reloj indica la finalización.

El orden, por lo tanto, sería: cuartos, minutos, hora posterior. Un ejemplo para entenderlo mejor es que las "dos y cuarto" (14:15) en catalán se dice "un cuarto de tres" (un quart de tres). "Para ellos no son las dos, son las tres, ha pasado un cuarto para llegar a las tres", ha expresado.

El vídeo ha generado más de 300 comentarios, en las que los usuarios, especialmente valencianos, reflejan que también dicen el horario tal y como están acostumbrados. Otra usuaria catalana confirma este sistema tan particular: "Me moriré sin saber decir la hora catalana, llegaré siempre tarde a todos lados por no saber descifrar las horas".