Unos clientes consideran demasiado caro un plato tras habérselo comido y lo que hacen no tiene precedentes

El comportamiento que han tenido unos clientes de un restaurante de Corrubedo, en A Coruña, se ha convertido en noticia porque posiblemente no tenga precedentes.

El dueño del local ha explicado en La Voz de Galicia que el problema se generó cuando unos clientes consideraron que el precio de una lubina salvaje era precisamente eso, salvaje. Todo ello pese a que, según afirma, les habían informado de lo que valía antes de que lo pidiesen.

"Vinieron a comer una lubina salvaje, que intentamos trabajar todo lo que sea de cercanía. Les doy el precio final, dicen que sí, acceden a comer ese pescado y cuando llega la hora de pagar dice que ella no paga ese precio por ese pescado, que no quería pagar ese precio por ese pescado", explica Rodrigo Fresco, el hostelero.

El trabajador señala que eran 46 euros por un kilo de lubina y que un camarero se metió en la cocina para ir a buscarle a él, que estaba allí.

"Mientras salimos para hablar con el cliente ya estaba el datáfono encima de la barra con el ticket sacado y cuando vimos el importe eran 11 euros menos de lo que marcaba el ticket. Es decir, se autocobró a sí misma lo que le dio gana directamente" se lamenta.

"Entiendo que si vas a comer a un local y te damos precios, si no estás de acuerdo pues no se pide. Ahora, que pidas un precio de un producto, que es salvaje, que sabes que el precio que tiene en plaza está ahora mismo entre 26 y 28 euros el kilo... ya sabes que va a ser más caro que eso. No pretendas comerlo a precio de coste", subraya Fresco.

El hostelero subraya que "11 euros no supone mucho", pero insiste en que "es una falta de respeto hacia los trabajadores y, sobre todo, hacia la hostelería en general".