Usa durante un año el aceite que encontró en su piso: lo que descubre al final da la vuelta a España

La ilustradora sevillana y creadora de contenido Adela (@adelapordiosxd) ha subido un vídeo a su cuenta de Instagram contando una anécdota que ha vivido al encontrarse una garrafa de aceite en el piso de su hermano.

Según ha relatado la influencer en el vídeo, el cual ha conseguido ya más de 50.000 me gustas en la red social, todo empezó cuando hace un año se encontró sin esperárselo una garrafa de aceite de dos litros en el piso en el que vive ella ahora, que era donde antes vivía su hermano.

"En este piso en el que estoy viviendo ahora antes vivía mi hermano. Entonces hay muchas cosas como muebles, utensilios, comida... cosas que él dejó aquí y que yo voy usando", ha comenzado explicando Adela.

"El caso es que hace un año estaba haciéndome la ensalada, aliñándola, y me quedé sin aceite. Me pongo a buscar botes y me encuentro una botella de dos litros de aceite entera. Y pienso: ¡Dios mío, soy millonaria! Me ha tocado la lotería", ha proseguido.

"Yo me sentía como si me hubiera quitado la hipoteca. O sea, ¡un año entero sin pagar aceite! Yo creo que es el premio más grande que me ha tocado nunca", ha exclamado la instagramer en tono divertido.

Tras este descubrimiento, Adela ha comentado que ha estado un año entero utilizando su "botella de aceite de dos litros regalada" y que no ha sido hasta que se la ha acabado cuando ha visto algo raro en el fondo del envase.

"De repente voy a ponerla en un sitio así visible para tirarla y veo roña. ¿Pero qué es esa roña? ¿Por qué hay cosas y trozos de croquetas en el fondo?", se ha preguntado la creadora de contenido.

Y ella misma ha dado con la respuesta rápidamente: "¡Llevo un año aliñándome la ensalada con el aceite de freír, refrito por mi hermano durante meses!". Una conclusión que, además, le ha confirmado su hermano cuando le ha preguntado.

"Primero he sentido vergüenza, después asco y ahora siento miedo. Si me van a pasar muchas cosas malas por esto no me lo digáis porque ya no puedo hacer nada", ha manifestado Adela.

Por último, la influencer ha acabado con una divertida recomendación: "Desde aquí hago un llamamiento a las personas que toman aceite y viven en los ex pisos de sus hermanos: por favor no comáis".