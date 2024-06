Va así vestida y tatuada y no la dejan entrar a la catedral de Sevilla

La creadora de contenido Gigi (@@gigi_abeleira) ha subido a su cuenta de TikTok un vídeo en el que ha criticado que no la han dejado entrar a la catedral de Sevilla por ir vestida con un top atado al cuello.

La influencer ha contado que se encuentra en la capital andaluza junto a su padre haciendo turismo y que, al intentar entrar a la catedral de la ciudad, el personal de seguridad le ha impedido la entrada por su indumentaria.

Asimismo, la tiktoker ha subrayado que están a 39 grados en la ciudad andaluza, motivo por el cual ha elegido esa parte de arriba, sin saber que por ello se iba a tener que quedar fuera del lugar de culto, al que sí que ha entrado su padre.

"No me dejaron entrar a la iglesia, me dijeron que así no podía entrar, que me tenía que tapar", ha censurado la creadora de contenido quien, además, ha añadido que se quedó justo en la entrada de la basílica esperando a que su padre terminase la visita.

Pero para más enfado de la influencer, mientras estaba esperando en la puerta vio como salía una chica a la que, según ha asegurado, "se le veía la mitad del orto -culo- e iba con un top igual pero en blanco, y sin tatuajes".

En los comentarios del vídeo, que ya ha conseguido 76.000 visualizaciones y 3.500 me gustas, los usuarios de la red social han explicado que no le han vetado la entrada por los tatuajes, sino porque "en principio, en todas las iglesias católicas de Europa tienes que entrar con ropa que te cubra los hombros y rodillas y zapatos que te cubran todo el pie".

Además, también ha habido muchos usuarios que le han quitado peso a la situación, aprovechando para hacer comentarios divertidos al respecto: "Los santos no iban a soportar tanto flow".