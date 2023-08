Va a esta famosa pizzería, pide la cuenta y el resultado hace las delicias de muchos en Twitter

Hay muchos bares y restaurantes que se suelen hacer muy famosos porque algunos personajes famosos han sido fotografiados en su interior o algunos influencers los han recomendado por su precio o atención.

Eso fue lo que ocurrió, sin comerlo ni beberlo, con una conocida pizzería situada en pleno centro de Madrid, en la calle San Bernardo.

Se convirtió en todo un meme de Twitter y no por culpa de sus dueños, sino por las palabras que un dirigente político pronunció en la red social. En concreto, el actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

"Con mis colegas en el restaurante luna rosa, comiendo una pizza cojonuda", aseguró el actual candidato socialista, tras ir el mismo día de Nochebuena, 24 de diciembre del año 2010.

Desde entonces muchas han sido las bromas e incluso el restaurante Luna Rossa quiso reconocer la publicidad que Sánchez les dio, con una pizza llamada cojonuda.

Pero lo que le ha ocurrido al streamer y comentarista de DAZN, Víctor Abad, ha ido un poco más allá. "He venido aquí a cumplir un meme de Twitter y de regalo me he llevado otro", ha señalado, junto a una fotografía del ticket en el que aparecía el plato estrella del local, pero también un precio total que ha hecho las delicias de muchos.

La cuenta ha sido de 33,30 euros. Una cifra que ha llamado la atención, en referencia al deseo de los aficionados de Fernando Alonso a que consiga su victoria número 33 en Fórmula 1. Algo que es desde hace un tiempo uno de los memes más virales de Twitter en España.

