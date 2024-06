Ve este cartel en Barcelona y se da cuenta de la "estafa" que hacen para cobrar más a los turistas

El creador de contenido en TikTok @vaciamos, que cuenta con más de 300.000 seguidores, ha hablado acerca de un cartel que ha visto en unas fiestas de Barcelona y que no es la primera vez que se ha encontrado.

"No es la primera vez que veo esto en algunas fiestas de Barcelona, es para los turistas", ha expresado al principio del vídeo, que cuenta con más de 140.000 visualizaciones y 5.700 'me gusta'.

Tal y como muestra el cartel, una 'Beer' (cerveza) cuesta cuatro euros. Sin embargo, justo después aparece en la carta "suc d'ordi" por 1,5 euros. "Si ponen esto los turistas no saben lo que es, pero es zumo de cebada, así que si lo pides te darán una cerveza", ha afirmado.

"Así solo pagarás 1,50 euros. No sé hasta que nivel es legal, pero me sabe mal que la gente fuera de Cataluña no sepa lo que es un 'suc d'ordi', pidan una 'beer' y le cobren cuatro euros", ha rexpresado.

Por lo que ha advertido a los que vayan a Cataluña de vacaciones y vean en algún cartel con "suc d'ordi". "A los turistas ya los timan en todas partes", ha expresado la usuaria de TikTok Alisa Yakimova,