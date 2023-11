Vende su casa por mala calidad y el anuncio que cuelga no puede ser más sincero: bravo por el dueño

En Idealista uno se puede encontrar todo tipo de pisos para alquiler y para comprar. Desde verdaderas estafas hasta, las menos habituales, gangas que no duran ni medio minuto en la red.

Además, a la hora de mostrar las imágenes también hay dos perfiles de personas: aquellas que son sinceras y van de frente y las que quieren esconder los desperfectos tirando de PhotoShop para que parezcan mejores de los que son.

En este primer grupo nos encontramos al vendedor que ha colgado en la plataforma de Idealista un anuncio de la venta de una casa en Las Palmas de Gran Canaria, del que se ha hecho eco el periódico La Provincia.

Tal y como se puede leer en dicho medio, el dueño no ha podido ser más sincero: "Vendo mi piso de mala calidad para mudarme a otra vivienda de mejor calidad. Me gusta ser claro y transparente, así que detallo los defectos antes de visitar la vivienda para que no me reclames vicios ocultos después de la compra venta".

El anuncio, que va acompañado de los desperfectos y del pobre estado del piso, también cuenta algunos de los problemas de obra que hay. Explica que la tarima se hunde, existe separación del rodapiés al suelo, las conexiones entre el WC y las bajantes están abiertas y se cuelan cucarachas, etc.

Con esta sinceridad, hay dudas de si alguien va a comprar este piso. Lo que queda claro es que el propietario no ha podido ser más honesto.