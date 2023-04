Vende el traje de gitana de su madre, le piden una foto con él puesto y hace esta MARAVILLA

La Feria de Abril es el acontecimiento del momento. Famosos, influencers y gente anónima disfrutan estos días del evento, uno de los más esperados del año en Sevilla, en Andalucía y en buena parte de España.

En medio de ese ambiente festivo, el usuario de Twitter @m10cv_ ha publicado uno de los tuits del momento al mostrar lo que le ha ocurrido al poner a la venta en la plataforma Vinted un traje de gitana de su madre.

"Mi mare hoy que si le vendía el traje de gitana me llevaba comisión y llega el verano y estamos tieso", ha escrito junto a las capturas de la conversación que ha tenido con una posible compradora.

"Hola. ¿Me podrías pasar una foto con él puesto?", le pregunta. Y el usuario se pone el traje y manda una foto así, en el espejo.

"Mi madre no está, a mí no me entra y tengo casi una 40 casi. Calcula", replica. El tuit se ha difundido de forma instantánea, hasta el punto de superar los 6.000 'me gusta' en poco más de 12 horas.

Además, ha provocado multitud de reacciones como estas: