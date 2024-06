Viaja en un coche de alta gama en París y sus reacciones son para verlas

La creadora de contenido @afriadalia ha arrasado por su reacción a viajar en un coche de alta gama en París, en el que nunca había viajado hasta ese momento. Lo ha considerado como "el siguiente nivel", por lo que ha hecho un pequeño tour a un vehículo "espectacular" y "espacioso".

"Primero hay una variedad de artículos, para lavarse las manos y también unas botellitas de agua francesa, y una pantalla en cada reposabrazos, aunque no entiendo muy bien cuál es la función", ha explicado al principio del vídeo que cuenta con más de 34.000 'me gusta' y 300.000 visualizaciones.

Al final ha descubierto que tenía multitud de funciones, pero la que sin duda ha despertado mayor interés es la del masaje. "Estoy siendo masajeada por un vehículo", ha destacado. Además, también ha enseñado que se puede cargar el teléfono, cambiar la temperatura del aire en la pantalla.

"He abierto una toallita y huele a billetes", ha dicho con cierta ironía. "Es impactante, es la primera y, evidentemente, la última en la que yo he visto este coche, es el mejor vehículo en el que he estado", ha rematado.