Visita el (supuestamente) pueblo más feo de Navarra y se encuentra esto: la reacción es unánime

La usuaria de TikTok @fizpireta ha provocado numerosas reacciones tras visitar y mostrar cómo es Eulate, que ha sido nombrado recientemente por una revista como el "más feo" de Navarra.

"Una revista ha publicado el pueblo más feo de cada provincia y el tema está candente, tanto que han tenido que eliminar el ranking. Yo soy de Navarra, así que vamos a visitar el pueblo supuestamente más feo de Navarra, que es Eulate, y vamos a demostrar que seguro que no es tan feo, seguro que hay peores", señala.

Dicho eso, empieza a mostrar zonas de la localidad, como el frontón, y afirma: "Un pueblo con frontón no se merece ser el más feo". Y luego, durante su recorrido, celebra: "Muy buenas calles, me encanta esta zona".

"Caminamos hasta llegar al Palacio de Eulate. Que este pueblo, el más feo, tiene palacio. Es del 1.300 y pico y se conserva sobre todo la fachada", señala antes de concluir: "Muy buena comida y muy buen pueblo. Yo creo que ningún pueblo es feo como tal, que cada uno tiene su cosa".

En las reacciones hay unanimidad: la localidad no se merece ese sambenito. "En Navarra no hay nada feo", dice uno. "Es muy bonito, no entiendo que sea el más feooo", asegura otro. "Está bonito, lo he visto peores, es un pueblo que visitaría", asegura un tercero.