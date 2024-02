Wetaca responde a El Xokas de forma contundente y enseñando mails privados con él

El creador de contenido Joaquín Domínguez, conocido en redes como El Xokas, anunció hace unos días que había adquirido junto a otro creador llamado Reven la empresa alicantina de comida a domicilio Knoweats, similar a Wetaca.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Antes del anuncio de Xokas, la empresa bromeó con que el streamer iba a comprarlos. En su directo, el creador de contenido gallego habló precisamente de que su objetivo era superar a Wetaca en este sector.

También comentó que había probado Wetaca y que el servicio, en general, le había parecido mediocre: no le gustó el embalaje y reseñó que había hecho algún pedido y la caja estaba manchada de salsa.

Explicó también que Wetaca le había ofrecido colaborar y que él había declinado la oferta por la mala calidad del producto, razón por la que tampoco quiso invertir en Wetaca. Por último, y como contexto para entender la reacción de la empresa de comida a domicilio, comentó que había ido al colegio con Efrén, el CEO de Wetaca.

Ahora, este lunes, la empresa ha decidido pasar a la acción con una contundente réplica al streamer gallego en X, anteriormente Twitter, llegando incluso a enseñar mails entre ambos.

Ha recordado Wetaca alguno de los vídeos de Xokas: el primero donde dice que "comer sano es de gilipollas" y otro donde cuenta que congela la basura para evitar que huela mal la comida.

Sobre la calidad de la comida se ha basado para responder en lo que dijeron en El comidista de algunos de los platos de la empresa: "Nosotros nos fijamos más en el criterio de los que son verdaderos expertos gastro. Aquí un ejemplito de lo que opina Mónica Escudero, de @ElComidista, sobre nuestra comida. Me fío más de ella, la verdad".

Sobre comprar Wetaca, desde la empresa han respondido: "Lo de hacer un directo “explicando” por qué no has comprado Wetaca… ¿Acaso puedes? Ni está en venta, ni queremos cambiar a un jefe que viene de Masterchef por uno que come diariamente mierdas de delivery. No sé, Rick. Igual somos nosotros los que podríamos comprar tu canal de Twitch". En la captura que han adjuntado se puede leer que la empresa ha facturado 16 millones de euros 2023.

Por último, y donde se ha generado la polémica, es porque la empresa ha mostrado un mail privado donde Xokas responde a una propuesta comercial. En ese correo dice que ha probado la comida y que hay cosas que le gustan. Además se muestra abierto a colaborar pero a cambio de dinero y no a cambio simplemente de comida.

En otro mensaje fuera del hilo también se hacen eco de las palabras de Xokas sobre que había ido al mismo colegio que el CEO de la empresa.

"También comentabas que Efrén (coCEO de Wetaca) es un año mayor que tú y que iba al colegio contigo. Tampoco es cierto, sorry. Es del 89 e iba al colegio Marista “La Inmaculada”. Mira las fotos de sus orlas. Entendemos que quieras ser su amigo porque es un tío de puta madre pero me temo que lo has soñado", han señalado en X, donde se está armando un buen revuelo con estos mensajes.