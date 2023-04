El Xokas reacciona al momento visto en 'El Programa de AR' que acabó siendo 'trending topic'

El creador de contenido El Xokas ha reaccionado en el directo que hizo este martes a la comentada irrupción de Roger, un ciudadano de Barcelona que grabó el vídeo en el que una conductora de un autobús urbano echaba a una persona ebria que estuvo acosándola durante varios minutos.

"Lo que yo estoy haciendo es que me respetes. Te he pedido por favor que te sientes y que te calles. No me hace falta llamar a la policía y perder 20 minutos, ni yo ni ellos. La próxima vez bebes menos o te callas antes. Luego si quieres llámale guapa al de atrás, que te vendrá un hombre de 50 años y se lo dices a él", le dice la trabajadora al hombre, antes de echarlo del autobús.

El vídeo se hizo muy viral y Roger estuvo en varios programas de televisión para hablar del episodio. Uno de ellos fue en El Programa de AR, donde su intervención le llevó al trending topic al momento. Ahí fue preguntado por cómo vivió la situación tanto él como el resto de pasajeros y si se quedaron perplejos por la decisión de la conductora.

"Pues la verdad es que mira... Llevo dos horas esperando y... ¡me podéis comer la polla! Es que es una vergüenza", afirmó, mientras se levantaba y se llevaba las manos a sus genitales. La realización del programa estuvo rápida y cortó de inmediato la entrevista. "Quita, quita, quita que este es un' tarao'. Bueno estas cosas pasan. Estamos en directo", reaccionó la presentador.

El Xokas, que ha visto el vídeo en un directo, se ha llevado la mano a la boca y ha comenzado a reírse. Además, también ha puesto la intervención de Roger en Cuatro al Día, donde comenzó con el saludo viral de David Bisbal de "¿cómo están los máquinas?".

De nuevo, el creador de contenido solo puede reírse sin parar. "No puedo más con él, no, no, no. ¡Qué puto animal! Desde aquí le aplaudo", ha afirmado.