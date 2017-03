Trump advierte a sus congresistas que si no votan a favor de su reforma del Obamacare perderán sus escaños

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este martes a los congresistas del Partido Republicano que si no votan a favor de derogar el 'Obamacare' perderán sus escaños de cara a las elecciones parlamentarias del año que viene, según ha informado el diario The New York Times.

El mandatario ha hecho la advertencia en una reunión a puerta cerrada celebrada en el Capitolio este martes con todos congresistas del Partido Republicano. Trump ha convocado el encuentro con el objetivo de intentar conseguir el máximo número de apoyos en la Cámara de Representantes y poder así seguir adelante con su reforma del Obamacare.

La votación sobre la derogación del Obamacare tendrá lugar el próximo jueves. Trump ha avisado a sus compañeros de partido que tendrán que hacer frente a "problemas políticos" si se oponen a la normativa con la que pretende sustituir parcialmente al plan de cobertura sanitaria propuesta por su antecesor, el ex presidente Barack Obama.

Nos ha avisado de que habrá consecuencias si no nos ponemos todos de acuerdo y nos comportamos no sólo como individuos, sino como un partido

"Nos ha avisado de que habrá consecuencias si no nos ponemos todos de acuerdo y nos comportamos no sólo como individuos, sino como un partido", ha explicado el congresista republicano Richard Hudson, representante de Carolina del Norte. "No nos ha amenazado de ninguna manera, sólo nos ha avisado de manera clara", ha apuntado.

Trump ha prometido que su alternativa es un plan que "reduce costes, amplía las posibilidades de elección y garantiza el acceso de todos" al sistema sanitario, bajo la premisa de que la actual ley es cara y excede las competencias del Gobierno federal.

No obstante, la semana pasada, la Oficina Presupuestaria del Congreso alertó de que 14 millones de estadounidenses se quedarán sin seguro médico en 2018 por la derogación del 'Obamacare', una cifra que se prevé que aumente hasta los 24 millones para el año 2026.

El presidente ha sido muy claro: ha definido la línea de acción para todos

"El presidente ha sido muy claro: ha definido la línea de acción para todos", ha asegurado el presidente de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Paul Ryan.

Ryan es uno de los principales defensores de la reforma sanitaria, buque insignia de la campaña electoral de Trump. "Hicimos una promesa. Ahora es el momento de mantener esa promesa. Si no la mantenemos, será muy difícil gestionar esto", ha añadido.

El representante republicano del estado de Nueva York, Chris Collins, ha dicho que el presidente ha sido "muy directo" a la hora de hablar de las "repercusiones políticas" que tendrá la votación.

Por otro lado, de acuerdo con los asistentes a la reunión, Trump ha señalado públicamente al parlamentario Mark Meadows, presidente del Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes, un organismo conservador que se opone a la reforma sanitaria del magnate.

Durante el encuentro, Trump ha advertido a Meadows de "que iba a ir a por él" de una forma burlona. El propio Meadows ha asegurado que no se ha sentido amenazado en ningún momento por el mandatario.