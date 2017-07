La foto de Trump jugando al tenis que no ha dejado indiferente a nadie

La imagen fue tomada el 23 de enero de este año, sólo tres días después de que Donald Trump jurara el cargo de presidente de EEUU, pero ha resurgido ahora. Este mes de junio, Trump está, más que nunca, en el ojo del huracán por su pésima relación con la prensa y son muchos los que tiran de hemeroteca para cuestionarle... Y es justo lo que ha pasado ahora.

Los usuarios de Twitter han recuperado esta instantánea y no para hablar precisamente del golpe de Trump...

Lo que todos comentan es el atuendo elegido por el líder estadounidense: una ropa de tenis que deja ver su ropa interior... Justo él, que tanto critica y juzga el aspecto de las mujeres. Como era de esperar, las redes se han llenado de montajes e incluso se ha generado una batalla de Photoshop en Reddit. Aquí tienes la prueba:

"And I looked aaaaaaaahmazing while I did it!" -T pic.twitter.com/h6dnS0r0A7