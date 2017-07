¿El último problema de Donald Trump? Encontrar la limusina que tiene delante de él

Por muy surrealista que parezca la siguiente noticia es verdadera.

Los hechos ocurrieron cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvía a casa después de pasar el puente por la celebración del 4 de julio, Día de la Independencia, en su club de golf de Virginia. Puede que fuera el viaje, el deporte, o a saber qué, pero lo cierto es que su comportamiento ha dejado atónitos a todos los que han vivido el momento: al aterrizar, el mandatario baja del avión y empieza a caminar en dirección contraria a su limusina, que tenía lista justo en la escalinata, obligando a su personal de seguridad a redirigirlo hasta el coche.

I swear to God Trump is sundowning.

Here he is, confused, wandering away from his limo.

He had to be redirected.#25thAmendmentNow pic.twitter.com/0ZZOMTMd1k