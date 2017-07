Fuertes enfrentamientos entre policía y manifestantes en Hamburgo (Alemania) por el G20

La policía alemana ha hecho uso este jueves de cañones de agua a presión para dispersar a grupos de manifestantes identificados como violentos que se mezclaron con una marcha convocada por la izquierda radical contra la celebración de la cumbre del G20 en Hamburgo, que se abre formalmente este viernes.

Los antidisturbios, presentes en el lugar de la concentración y a lo largo de todo el recorrido previsto con un fuerte contingente, detuvieron la marcha poco después de su arranque, al detectar entre los manifestantes a cerca de un millar de encapuchados, informaron fuentes policiales.

Se produjeron los primeros altercados y lanzamiento de algunos objetos contundentes en dirección a los efectivos policiales, tras lo cual las fuerzas de seguridad bloquearon la calle por la que iba a discurrir la manifestación.

Protests in Germany turn violent ahead of G20 Summit, where Pres. Trump and world leaders are set to meet on Friday: https://t.co/T5uqoA85rO pic.twitter.com/2qWvBK2b1o