Tres años después, Irak anuncia la liberación de Mosul del control del Estado Islámico

MOSUL (IRAK). El primer ministro iraquí, Haidar al Abadi , anunció hoy la liberación por completo de la ciudad septentrional de Mosul , tres años después de que la ocupara el grupo yihadista Estado Islámico (EI, ISIS, Daesh) , aunque parece que continúan algunos focos de resistencia en un reducido perímetro del casco antiguo.

En un comunicado "histórico" retransmitido por los diferentes canales iraquíes, Al Abadi, quien llegó el domingo a Mosul, proclamó la victoria total en el que fue el principal feudo de los extremistas en Irak y es la segunda ciudad de este país.

"Desde el Mosul libre y liberado anunciamos la victoria para todos los iraquíes", manifestó Al Abadi, vestido con uniforme militar negro. "Con nuestras filas unidas luchamos contra los del Daesh (acrónimo en árabe del Estado Islámico) a lo largo de los años e hicimos fracasar todos sus planes. Ahora, Irak, está más unido que nunca", sentenció.

