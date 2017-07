Felipe VI reclama en el Parlamento británico "esfuerzo" y "diálogo" por Gibraltar

Había dudas sobre si mencionaría o no la conflictiva cuestión, pero lo ha hecho. De la forma más diplomática posible, el rey Felipe VI de España ha reclamado este miércoles al gobierno británico "esfuerzo" y "diálogo" para solucionar el contencioso sobre la soberanía de Gibraltar, durante un discurso a ambas cámaras del Parlamento británico.

Las palabras de Felipe VI se han producido 31 años después de la histórica intervención de su padre, el rey Juan Carlos I, en ese mismo escenario, ocasión que ha aprovechado para recordar la eterna disputa en las relaciones bilaterales: "En esa historia tan rica y fructífera también ha habido distanciamientos, rivalidades y enfrentamientos, pero gracias al trabajo y a la determinación de nuestros Gobiernos, autoridades y ciudadanos han quedado atrás como hechos del pasado". "Estoy seguro de que esa determinación para superar las diferencias se redoblarán en el caso de Gibraltar", ha dicho el rey en su discurso en Westminster.

Y parece que la manera en la que ha mencionado Gibraltar ha gustado a los presentes. Esta cuestión, cómo no, había creado una gran inquietud entre los parlamentarios británicos. De hecho el diputado conservador Andrew Rossindell había advertido que "cualquier intento de reabrir el asunto no negociable de la soberanía" de la Roca provocaría una reacción entre los parlamentarios patrióticos: "No sería de extrañar que algunos se levantaran y abandonaran la sala durante el discurso", llegó a amenazar.

Pero nadie se ha levantado, nadie se ha marchado, ha sido justo al revés: todos los presentes se han quedado en sus asientos y han mantenido un respetuoso silencio cuando la palabra "Gibraltar" ha sonado en la boca del rey. Al acabar, su discurso ha sido aplaudido con un gran entusiasmo durante casi un minuto. En incluso algunos se han puesto en pie.

EL BREXIT Y LA NUEVA ETAPA

Los aplausos y el entusiasmo no se debían sólo a cómo Felipe VI ha tratado la cuestión del Peñón, sino también al mensaje de unidad y esperanza que ha lanzado en tiempos del Brexit, ahora que Reino Unido parece "el malo" de la película por marcharse de la UE. Así, ha recordado cómo "Reino Unido y España han compartido hasta ahora el proyecto de integración europeo que ha traído al Continente una estabilidad y una prosperidad sin precedentes en la historia". Es más, ha enfatizado en la idea de que la pertenencia a la Unión Europea "ha servido para intensificar el rico entramado de relaciones bilaterales entre los dos socios que, en el caso de nuestros países, ha llegado a los niveles más altos de nuestra historia compartida".

"Reino Unido, en ejercicio de su soberanía y de su legalidad constitucional, ha decidido dejar de ser miembro de la Unión Europea siguiendo el procedimiento establecido en los tratados", ha dicho Felipe VI. "Es una decisión que, aunque nos pueda pesar, respetamos plenamente".

"Debemos pensar especialmente en los centenares de miles de británicos y españoles residentes en nuestros respectivos países", unos ciudadanos "que aspiran legítimamente a una vida digna y segura para ellos y sus familias", ha advertido el monarca.

Especialmente emotivo ha sido también el inicio del discurso de Felipe VI, cuando ha querido mencionar a Ignacio Echeverría, asesinado en el atentado de Londres. De él ha recordado "su comportamiento heroico y ejemplar". También ha mencionado el "salvaje asesinato" de la diputada Jo Cox y ha condenado "la cobarde violencia terroristas que en los últimos tiempos ha golpeado con dureza esta querida nación".

También ha dedicado unas palabras de elogio a Isabel II, una "admirable reina" de la que ha ensalzado su "patriotismo, sentido de la responsabilidad, amor a su pueblo y permanente vocación de servicio en beneficio de todos los ciudadanos británicos". En este punto ha recordado que España y Reino Unido son dos monarquías parlamentarias con "un firme compromiso con la pluralidad y la diversidad", que "enriquecen" a sus sociedades, y comparten igualmente el "respeto a la soberanía nacional y a la legalidad".

Así, ha instado a continuación en destacar los "extraordinarios vínculos" que han unido y siguen uniendo a las Coronas española y británica, con menciones a Leonor de Castilla, Catalina de Aragón y el matrimonio entre Felipe II y la reina María Tudor, antes de concluir: "Es para mí un orgullo ser descendiente de la Reina Victoria".

Al pasar revista a las "excelentes relaciones bilaterales", destacó no solo el importante papel que desempeñan las empresas españolas en distintos sectores del mercado británico y las oportunidades existentes para ellas en el sector de las infraestructuras, sino también los "intensos intercambios" intelectuales, científicos, artísticos, culturales y deportivos.

Entre fuertes aplausos de los parlamentarios británicos, puestos en pie, Felipe VI ha cerrado su intervención con un recuerdo a las palabras pronunciadas por su padre en el mismo lugar hace 31 años, en abril de 1986: "Somos dos naciones a las que todo nos llama a la comprensión, el apoyo y el afecto".

Parece que Felipe VI ha aprobado, y con nota, su prueba en el Parlamento británico, ahora que la situación es más tensa que nunca. Al menos eso es lo que se extrae de las palabras del 'speaker' de la Cámara de los Comunes, John Bercow, quien ha ensalzado su discurso "a tenor de los aplausos parece que ha gustado".

Los reyes en el Parlamento británico

Ahora Felipe VI tiene cena de gala y el próximo viernes almorzará con la primera ministra Theresa May, pero una fuente del gobierno británico ha dejado claro ya que es poco probable que se abordase el tema de Gibraltar: "hay un primer ministro español con el que la primera ministra discute esas cosas". El rey ya ha hecho su parte.