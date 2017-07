Malala Yousafzai no es una chica normal. En 2014 ganó el Nobel de la Paz y se convirtió en la premiada más joven de la historia de la academia sueca. Antes, había sobrevivido a un ataque de los talibanes en su país, Pakistán, por defender el derecho de las niñas a ir a la escuela, igual que los varones. Su actitud valiente, su claridad de ideas, su peleón empeño en lograr un mundo más justo, erigido sobre los derechos humanos y la educación... Todo ha hecho de ella uno de los personajes más queridos del planeta. Pero es que cada vez que hace algo nos enamora más.

Por ejemplo, acaba de cumplir 20 años y ha decidido festejarlo de la forma más maravillosa: volando hasta Mosul (Irak), una ciudad que hace menos de una semana que ha sido completamente liberada, tras tres años en manos del autodenominado Estado Islámico (ISIS,EI, Daesh). Allí ha visitado uno de los campos de refugiados, donde las niñas están empezando de nuevo a ir a clase, después de aguantar todo este tiempo encerradas en casa, porque los yihadistas les impedían estudiar. Malala, luego, se ha llevado a sus nuevas amigas al parque de atracciones recién reabierto -la diversión estaba vetada por el ISIS- y se ha divertido con ellas comiendo algodón de azúcar y montando en los coches de choque.

On my last night as a teenager, I bumped into my new friends in Iraq. 🚘 pic.twitter.com/4RfSBhoyUE