La Casa Blanca -el histórico edificio que ha alojado a los presidentes de Estados Unidos y sus familias a lo largo de la historia -no es lo suficientemente guay, al parecer, para el presidente Donald Trump.

"La Casa Blanca es un tugurio", habría dicho Trump a los participantes en su Curso Nacional de Golf en Bedminster (Nueva Jersey). El comentario se recoge en un largo reportaje de la revista Golf publicada el martes, en la que se explora la complicada relación del presidente con el deporte. La pieza aparecerá el 7 de agosto en el nuevo número de Sports Illustrated.

No es un secreto que Trump disfruta pasando su tiempo lejos de la Casa Blanca en sus propios complejos hoteleros. Ha hecho cuatro viajes al campo de Bedminster desde que fuera elegido, según señala el reportaje. Otra web que lleva la cuenta de los viajes presidenciales señala que el presidente ha descansado en 11 de sus 28 semanas en el cargo, lo que ha costado a los contribuyentes unos 29 millones de dólares.

El predecesor de Trump, Barack Obama, comentó que la Casa Blanca, reformada en 1817, muestra el paso del tiempo. En su libro de 2006, La audacia de la esperanza, Obama describió la primera vez que pisó el edificio como senador novato:

En una entrevista en Time en mayo, Trump alabó la Casa Blanca por su "bonita cocina", su "asombroso" sistema telefónico y su "increíble" decoración histórica. De hecho, el presidente se aplaudió a sí mismo por apreciar el recinto más de lo que otros podrían: "Tienes que ser un cierto tipo de persona. La gente no tiene idea de la belleza de la Casa Blanca. La verdadera belleza de la Casa Blanca".

Desde la llegada de Trump al poder nadie había comparado la Casa Blanca con un tugurio, aunque sí con un circo.

The russiapublicans have turned our White House in a circus. It is there circus and their monkeys! pic.twitter.com/ozHKrDkxpE

Chelsea Clinton, cuyos padres Bill y Hillary fueron inquilinos de la Casa Blanca entre 1993 y 2001, ha salido en defensa de todos los trabajadores de la residencia oficial con un mensaje en Twitter:

Thank you to all the White House ushers, butlers, maids, chefs, florists, gardeners, plumbers, engineers & curators for all you do every day https://t.co/rjQS9HeALG