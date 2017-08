Trump veta la expresión "cambio climático" en su Administración

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos tiene prohibido utilizar la expresión "cambio climático" en sus comunicaciones, según ha publicado este lunes el diario británico The Guardian. La Casa Blanca les ha ordenado que utilicen "extremos climáticos" en su lugar.

El periódico ha tenido acceso a una serie de correos internos del Servicio de Conservación de Recursos Naturales (una unidad del Departamento de Agricultura), en los que Bianca Moebius-Clune, directora de una de las unidades, hace llegar a todas las demás una lista de expresiones prohibidas y las recomendaciones para sustituirlas.

"Cambio climático" encabeza esa lista de términos a evitar, seguida de "adaptación al cambio climático", "reducir gases de efecto invernadero" o "extraer carbón". Como ideas alternativas, se proponen "generar suelo orgánico", "incrementar la eficacia del uso de los nutrientes" o "resistencia a los extremos climáticos".

