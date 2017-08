La revista Playboy cuenta con más de medio siglo de historia y se caracteriza por haber realizado todo tipo de portadas. Pues bien, a la hora de hacer balance, hay algo de lo que su director, Cooper Hefner, admite que se arrepiente: de la portada en la que aparecía el actual presidente de EEUU, Donald Trump.

Durante una revista para The Hollywood Reporter, el hijo de Hugh Hefner y actual director de Playboy, Cooper Hefner, ha hablado sobre el mandatario estadounidense y ha mostrado su arrepentimiento por la edición en cuestión. "No lo respetamos. Es una vergüenza personal que Trump haya estado en nuestra portada", ha expresado Hefner con indignación.

El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apareció en la portada de la revista en marzo de 1990, cuando le entrevistaron debido a que estaba interesado en comprar Playboy.

Why am I embarrassed about this cover? Because we promote a philosophy that encourages ALL individuals to choose the life they want to live. pic.twitter.com/jNGmgWuSrk

"¿Por qué me avergüenza esta portada? Porque promovemos una filosofía que anima a TODAS las personas a elegir la vida que quieren vivir", ha explicado el propio Hefner en su cuenta personal de Twitter.

If the 1990 team at Playboy would have known Trump's platform than the President would have never found his way onto our cover.