Irak anuncia la liberación del último bastión del ISIS en la provincia de Nínive

El primer ministro de Irak, Haidar al Abadi, anunció hoy la liberación de la comarca de Tel Afar, en el norte del país, tras doce días de combates contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI, ISIS, Daesh). "Informo de que Tel Afar ha seguido a la liberación de la ciudad de Mosul y ha vuelto a la tierra de la patria", afirmó Al Abadi en un comunicado oficial.

Al Abadi aseguró que las fuerzas iraquíes "acabaron con los terroristas" y "no les permitieron escapar", en aparente alusión a las críticas que él mismo vertió contra el Gobierno de Damasco y el grupo libanés Hizbulá por el acuerdo para evacuar a combatientes del EI hacia el este de Siria. Calificó de "héroes" a los efectivos del ejército, la policía, las fuerzas antiterroristas y las milicias chiíes de Multitud Popular, cuerpos que participaron en la batalla, así como a los "hijos de Tel Afar".

(Puedes seguir leyendo tras el mapa...).

La comarca de Tel Afar, donde se calcula que viven unas 50.000 personas, era el último bastión del EI en la provincia septentrional de Nínive, después de que el grupo terrorista perdiera la capital de esa región, Mosul, en la ofensiva que concluyó el pasado julio.

Además, conminó a los terroristas a que se rindan o mueran porque, recalcó, las tropas iraquíes proseguirán su ofensiva para arrebatar al EI los territorios que aún controla en Irak.

Horas más tarde, Al Abadi ordenó a "los héroes de ingeniería" de las fuerzas iraquíes que limpien "la comarca liberada de Tel Afar de las minas y artefactos explosivos" dejados por los terroristas, uno de los mayores peligros a los que se han tenido que enfrentar los uniformados en Mosul tras ganar la batalla.

Por su parte, el comandante de las Operaciones Conjuntas iraquíes, Abdelamir Yaralá, indicó que, tras la liberación "por completo" del municipio de Al Ayadiya, situado en el noroeste de Tel Afar, se anunció la recuperación de la comarca. Sin embargo, Multitud Popular ya había comunicado ayer la recuperación de Al Ayadiya.

Según Yaralá, las fuerzas que participaron en la contienda están en contacto directo con las tropas kurdas "peshmerga", que no intervienen en la ofensiva.

"Gracias al apoyo de la coalición internacional (liderada por Estados Unidos), se da por finalizada la batalla de Tel Afar y de la provincia de Nínive, que las fuerzas iraquíes, con sus diferentes unidades de combate, han conseguido liberar [Nínive] tras 319 días y más de diez meses" de contienda, apuntó el comandante.

EL APLAUSO DE EEUU

El coronel Ryan Dillon, portavoz estadounidense de la coalición contra el EI en Siria e Irak, felicitó en su cuenta de la red social Twitter a las fuerzas iraquíes por, además de ganar la batalla, haber protegido a los civiles.

Consideró que los peshmerga y las fuerzas iraquíes han sido un ejemplo para todo Irak y han demostrado lo resistentes que pueden llegar a ser "si dejan sus diferencias a un lado".

Decisive victory by the Iraqi Security Forces in Tal Afar. #ISIS routed in Nineveh; #CJTFOIR ready to spt ISF in remaining ISIS holdouts. https://t.co/PbgdVrB3MR