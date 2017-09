Trump vuelve a Texas para reunirse con los afectados por el huracán Harvey

El presidente Donald Trump ha abandonado Washington este sábado rumbo a Houston, Texas, y Lake Charles, en Luisiana, para recorrer las zonas donde cientos de miles de personas regresaban a sus hogares después del paso de la tormenta Harvey.

El presidente estadounidense y la primera dama, Melania Trump, despegaron en el Air Force One en la mañana desde la base militar de Andrews, en los suburbios de Washington.

"Estados Unidos está con ustedes!" ha tuiteado el presidente en referencia a los dos estados del sur golpeados por Harvey, que ha dejado al menos 42 muertos y causado daños por entre 30.000 y 100.000 millones de dólares.

Departing for Texas and Louisiana with @FLOTUS Melania right now @JBA_NAFW. We will see you soon. America is with you! pic.twitter.com/z3bHVdJVPr