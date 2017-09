Una mujer de rosa conquistó el año pasado las redes sociales en España. Era Ana Bollaín Domenech, esposa del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, que no pasó desapercibida con su actitud durante la final de la Copa del Rey de fútbol: completamente aburrida, apenas podía mantener los ojos abiertos.

Ahora, otra mujer de rosa fascina en las redes sociales. Pero esta vez a nivel mundial. Se trata de Ri Chun-Hee, la mujer que anuncia los hechos importantes en Corea del Norte.

La veterana lectora de noticias de la emisora estatal Korean Central Television (KCTV) es conocida como "la dama de rosa" debido al vestido de ese color que lleva siempre en esas ocasiones.

Ri Chun-Hee, 70, a veteran newsreader in North Korea. Would absolutely love to shadow her for a few days to see what her job is like! pic.twitter.com/sTnhFMkO7X — Fat Brestovca (@FatPresenter) 3 de septiembre de 2017

Has she announced it? I trust only Ri Chun-hee when it comes to North Korean affairs. #NorthKorea pic.twitter.com/p92kwfiuyD — Banā de Lohagarh (@kamleshksingh) 3 de septiembre de 2017

Ri Chun-hee, 74, the world's most favourite newsreader announces pic.twitter.com/RoxWcx7TlK — Aryo Bandoro (@ABandoro) 3 de septiembre de 2017

For those unfamiliar, Ri Chun-hee (the 'pink lady') is a famous North Korean TV announcer who comes out of retirement for big announcements — Jonathan McDowell (@planet4589) 3 de septiembre de 2017

A sus 74 años ya se había jubilado, pero ahora ha regresado a su trabajo para leer los titulares principales en nombre del Gobierno.

Su última aparición fue para confirmar la exitosa prueba con una bomba de hidrógeno el domingo. Lógicamente, la prueba ha generado tensiones y preocupaciones por las intenciones del país, pero muchos en internet han quedado fascinados por la figura de Ri Chun-Hee.

La gente está intrigada por su identidad, su trabajo y su importante papel en Corea del Norte. Su papel es tan importante que su propia imagen puede hacer que las multitudes se detengan en Pyongyang, según informó CNN.

From my interview with @WillRipleyCNN: This is what it means when North Koreans see news anchor Ri Chun-hee on TV... https://t.co/8E1IXnJoOh — Brian Stelter (@brianstelter) 3 de septiembre de 2017

Según una entrevista de Reuters, Ri también es conocida como "la locutora del pueblo" y fue actriz. Apareció por primera vez en la televisión en 1971 y... este vídeo muestra su evolución: