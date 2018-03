La brutal respuesta de Ana Morgade al comentario más machista

El entrenador del Nápoles, Maurizio Sarri, realizó un comentario machista a una periodista en una rueda de prensa tras un partido de fútbol.

En Zapeando, el programa presentado por Frank Blanco en laSexta, ha querido comentar el momento machista que Sarri dedicó a una reportera de Canale 21.

"Eres una mujer, eres guapa y no te mando a tomar por culo por estos dos motivos", dijo el entrenador de fútbol a la reportera.

Fue Ana Morgade la encargada de comentar el vídeo y de responder a los comentarios de Sarri. "Ni jiji ni jaja", empezó diciendo la humorista.

Pero Morgade fue más allá y dejó una grandiosa respuesta: "No estoy nada de acuerdo con lo que dice este señor. A una periodista por el hecho de que sea mujer y sea guapa se le puede mandar donde sea. De hecho, ella también lo puede hacer contigo. Mira, yo soy mujer, no soy muy mona y no soy periodista. Y te puedo mandar ya a tomar por...".

"No te pongas a su altura", le espetó Frank Blanco.