David Broncano, indignado con este reportaje de la televisión pública canaria

El humorista David Broncano ha mostrado su indignación con la televisión pública canaria por un reportaje que hizo el programa Buenas Tardes Canarias a raíz de una broma vertida en el programa La Resistencia de Movistar+, que él mismo presenta.

Fue el pasado día 14, durante la entrevista al cineasta canario David Sainz, creador de la serie Malviviendo, en la que el guionista bromeó sobre el barrio de Las Palmas en el que vive, Las Rehoyas. "Lo que se ve en los anuncios de la tele es la parte guay, también hay una parte favelera, que si te equivocas... ahí no te lleves la cartera".

El programa Buenas Tardes Canarias promocionó este sábado a través de Twitter y de Facebook un avance de un reportaje en el que acudían a Las Rehoyas y a El Polvorín, otra zona mencionada por Sainz, para preguntar a sus vecinos sobre este comentario.

"(AVANCE) ¿Los barrios de Las Rehoyas y El Polvorín en Las Palmas de Gran Canaria comparados con favelas? 🤔 ¿Qué opinan los vecinos?", publicó este programa, que posteriormente borró las dos publicaciones.

Sin embargo, no pudieron evitar la reacción de Broncano y de otros compañeros de profesión, como el también canario Ignatius Farray, que han criticado duramente este reportaje:

Hay que ser ruin para hacer un reportaje así. 🤦‍♂️ https://t.co/RW3Cji195i — David Broncano (@davidbroncano) 17 de marzo de 2018

Basura de periodismo: la prueba de que EL CANARIO TAMBIÉN PUEDE SER UN GODO PARA EL CANARIO. ARRIBA DAVID SAINZ @davidsainz — Ignatius Farray (@IgnatiusFarray) 17 de marzo de 2018

Que oportunismo tan patético, no cuenten con nuestra presencia nunca más. @davidsainz @kikeperezcomico — Aarón Gómez (@AaronDoGoRo) 16 de marzo de 2018

Vaya mojón os habéis comido @BTCanariasTV. Queríais daros a conocer levantando una polémica absurda, echando mierda sobre uno de los vuestros, y al final la mierda os está cayendo a vosotros. Me alegro. Impresentables. — Manu Partida (@ManuPartida) 17 de marzo de 2018

Aparte de que no habéis pillado la coña, muchos hubieramos agradecido algo de repercusión por todas las cosas que hace y ha hecho David, y no por esta mojonada ponerle a la peña en su contra. Muy mal... — Antonio Velázquez (@A__Velazquez) 16 de marzo de 2018

Basura y vergüenza de televisión que tenemos — juan andrés (@jasr777) 18 de marzo de 2018

Verguenza y asco de la mierda de televisión autonómica que tenemos. Esa es la opinión que tenemos. @davidsainz nos representa un millón de veces mas que ustedes que os hacéis llamar "periodistas" y seguro que ni la entrevista vieron. — JoanUD4ever (@joanmartelglz) 18 de marzo de 2018

El propio Sainz ha reaccionado a la polémica con varios mensajes en Twitter en los que asegura que quien le conoce sabe lo que quiere a Canarias y que siempre ha "defendido" a su tierra. "Van a conseguir que todo el vecino que no se pague el Movistar o que no busque en Internet me odie. Pues nada, no podré volver a casa. Maremía... que tenga que explica esto a estas alturas", afirma antes de dar gracias a quienes le han dado su apoyo.

Me parece muy fuerte lo que están haciendo algunos periodistas de mi tierra sacando de contexto la broma que hice de los barrios malos en @LaResistencia el miércoles. Quien me sigue sabe lo que quiero a Canarias y lo que la he defendido siempre. 1/2 — David Sainz (@davidsainz) 16 de marzo de 2018

Y van a conseguir que todo el vecino que no se pague el Movistar o que no busque en internet me odie. Pues nada, no podré volver a casa. Maremía... que tenga que explicar esto a estas alturas. — David Sainz (@davidsainz) 16 de marzo de 2018

No voy a decir nada más del tema... quien se preocupe que investigue un poco y que sepa quién soy y lo que he defendido siempre. Era una entrevista de coña y dije más bueno que malo. Gracias a todos los que me entienden! — David Sainz (@davidsainz) 16 de marzo de 2018