Angelina Jolie, sobre el envejecimiento: "Me encanta porque significa que estoy viva"

Hacerse mayor suele ser un inconveniente para algunas famosas. Otras, sin embargo, toman el paso del tiempo como una forma de crecimiento y madurez personal. Angelina Jolie, de 42 años, ha sido una de las últimas actrices en manifestarse al respecto y su respuesta ha sido maravillosa.

En una entrevista publicada este jueves 15 de marzo en la revista InStyle, Jolie ha comentado que envejecer no le da ningún miedo, sino que le trae otro tipo de pensamientos. "Cuando me miro en el espejo y veo que me parezco a mi madre, me reconforta", ha comentado. "Me veo envejecer y me encanta porque quiere decir que estoy viva, estoy viviendo y madurando".

En la entrevista, la intérprete también ha hablado de su físico y de cómo ha cambiado después de sus dos embarazos. "No me gusta tener las consecuencias de un embarazo, claro. Veo mis defectos", ha admitido, aunque ha asegurado que lo que le gusta de ella no tiene como referencia "ninguna estructura o apariencia establecida".

La actriz ha recalcado que los cambios físicos provocados por la edad y por la maternidad hacen que se acuerde más de su familia y se diferencie "de los demás". "Veo a mi familia en mi cara. Veo mi edad", ha detallado Jolie, quien ha resaltado la importancia de la personalidad de las personas y no de los cánones impuestos por la sociedad. "Las personas que considero hermosas son aquellas que no se dejan influenciar ante la opinión de otras sobre lo que es apropiado o bello. Siempre me atrajeron las personas únicas, diferentes y simplemente ellas mismas".

"Me entristece un poco cuando veo a alguien incapaz de vivir con su propia piel y no sentirse cómodo en ella. Hay muchas cosas en la sociedad que hacen que las personas se sientan de esa manera", ha confesado la intérprete.